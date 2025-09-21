Valute / ORIQU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ORIQU
10.08 USD 0.03 (0.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORIQU ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.08 e ad un massimo di 10.09.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.08 10.09
Intervallo Annuale
9.98 10.09
- Chiusura Precedente
- 10.05
- Apertura
- 10.09
- Bid
- 10.08
- Ask
- 10.38
- Minimo
- 10.08
- Massimo
- 10.09
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 0.80%
- Variazione Annuale
- 0.80%
21 settembre, domenica