OPHC: OptimumBank Holdings Inc
4.13 USD 0.02 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPHC hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.10 bis zu einem Hoch von 4.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die OptimumBank Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.10 4.13
Jahresspanne
3.53 5.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.15
- Eröffnung
- 4.10
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Tief
- 4.10
- Hoch
- 4.13
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- -2.82%
- 6-Monatsänderung
- 0.49%
- Jahresänderung
- -9.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K