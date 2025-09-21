QuotazioniSezioni
OPHC: OptimumBank Holdings Inc

4.16 USD 0.03 (0.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPHC ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.12 e ad un massimo di 4.18.

Segui le dinamiche di OptimumBank Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.12 4.18
Intervallo Annuale
3.53 5.90
Chiusura Precedente
4.13
Apertura
4.12
Bid
4.16
Ask
4.46
Minimo
4.12
Massimo
4.18
Volume
19
Variazione giornaliera
0.73%
Variazione Mensile
-2.12%
Variazione Semestrale
1.22%
Variazione Annuale
-8.97%
21 settembre, domenica