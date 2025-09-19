Währungen / ONEG
ONEG
12.30 USD 0.44 (3.45%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONEG hat sich für heute um -3.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.93 bis zu einem Hoch von 12.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.93 12.72
Jahresspanne
1.48 13.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.74
- Eröffnung
- 12.49
- Bid
- 12.30
- Ask
- 12.60
- Tief
- 11.93
- Hoch
- 12.72
- Volumen
- 245
- Tagesänderung
- -3.45%
- Monatsänderung
- 7.05%
- 6-Monatsänderung
- 412.50%
- Jahresänderung
- 205.21%
