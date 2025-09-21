QuotazioniSezioni
Valute / ONEG
Tornare a Azioni

ONEG

12.04 USD 0.70 (5.49%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONEG ha avuto una variazione del -5.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.93 e ad un massimo di 12.72.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
11.93 12.72
Intervallo Annuale
1.48 13.50
Chiusura Precedente
12.74
Apertura
12.49
Bid
12.04
Ask
12.34
Minimo
11.93
Massimo
12.72
Volume
417
Variazione giornaliera
-5.49%
Variazione Mensile
4.79%
Variazione Semestrale
401.67%
Variazione Annuale
198.76%
21 settembre, domenica