Valute / ONEG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONEG
12.04 USD 0.70 (5.49%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONEG ha avuto una variazione del -5.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.93 e ad un massimo di 12.72.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.93 12.72
Intervallo Annuale
1.48 13.50
- Chiusura Precedente
- 12.74
- Apertura
- 12.49
- Bid
- 12.04
- Ask
- 12.34
- Minimo
- 11.93
- Massimo
- 12.72
- Volume
- 417
- Variazione giornaliera
- -5.49%
- Variazione Mensile
- 4.79%
- Variazione Semestrale
- 401.67%
- Variazione Annuale
- 198.76%
21 settembre, domenica