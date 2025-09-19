Währungen / OMDA
OMDA
22.76 USD 0.23 (1.02%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMDA hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.85 bis zu einem Hoch von 22.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.85 22.98
Jahresspanne
14.14 28.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.53
- Eröffnung
- 22.98
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Tief
- 21.85
- Hoch
- 22.98
- Volumen
- 1.188 K
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- -2.23%
- 6-Monatsänderung
- -1.04%
- Jahresänderung
- -1.04%
