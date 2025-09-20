Valute / OMDA
OMDA
22.72 USD 0.04 (0.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMDA ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.54 e ad un massimo di 23.33.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.54 23.33
Intervallo Annuale
14.14 28.40
- Chiusura Precedente
- 22.76
- Apertura
- 23.09
- Bid
- 22.72
- Ask
- 23.02
- Minimo
- 22.54
- Massimo
- 23.33
- Volume
- 1.002 K
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- -2.41%
- Variazione Semestrale
- -1.22%
- Variazione Annuale
- -1.22%
20 settembre, sabato