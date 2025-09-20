QuotazioniSezioni
Valute / OMDA
Tornare a Azioni

OMDA

22.72 USD 0.04 (0.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OMDA ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.54 e ad un massimo di 23.33.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
22.54 23.33
Intervallo Annuale
14.14 28.40
Chiusura Precedente
22.76
Apertura
23.09
Bid
22.72
Ask
23.02
Minimo
22.54
Massimo
23.33
Volume
1.002 K
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
-2.41%
Variazione Semestrale
-1.22%
Variazione Annuale
-1.22%
20 settembre, sabato