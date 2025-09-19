Währungen / ODYS
ODYS: ODYSIGHT AI INC
3.90 USD 0.09 (2.36%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ODYS hat sich für heute um 2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.83 bis zu einem Hoch von 3.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die ODYSIGHT AI INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.83 3.90
Jahresspanne
3.64 7.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.81
- Eröffnung
- 3.83
- Bid
- 3.90
- Ask
- 4.20
- Tief
- 3.83
- Hoch
- 3.90
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 2.36%
- Monatsänderung
- -1.27%
- 6-Monatsänderung
- -40.18%
- Jahresänderung
- -40.00%
