ODYS: ODYSIGHT AI INC
3.95 USD 0.14 (3.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ODYS ha avuto una variazione del 3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.83 e ad un massimo di 4.00.
Segui le dinamiche di ODYSIGHT AI INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.83 4.00
Intervallo Annuale
3.64 7.40
- Chiusura Precedente
- 3.81
- Apertura
- 3.83
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Minimo
- 3.83
- Massimo
- 4.00
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 3.67%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -39.42%
- Variazione Annuale
- -39.23%
21 settembre, domenica