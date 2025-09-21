QuotazioniSezioni
ODYS: ODYSIGHT AI INC

3.95 USD 0.14 (3.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ODYS ha avuto una variazione del 3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.83 e ad un massimo di 4.00.

Segui le dinamiche di ODYSIGHT AI INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.83 4.00
Intervallo Annuale
3.64 7.40
Chiusura Precedente
3.81
Apertura
3.83
Bid
3.95
Ask
4.25
Minimo
3.83
Massimo
4.00
Volume
6
Variazione giornaliera
3.67%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-39.42%
Variazione Annuale
-39.23%
