NUTR
6.17 USD 0.07 (1.15%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUTR hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.00 bis zu einem Hoch von 6.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.00 6.21
Jahresspanne
3.40 6.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.10
- Eröffnung
- 6.00
- Bid
- 6.17
- Ask
- 6.47
- Tief
- 6.00
- Hoch
- 6.21
- Volumen
- 288
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 32.40%
- 6-Monatsänderung
- 72.35%
- Jahresänderung
- 72.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K