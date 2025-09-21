Valute / NUTR
NUTR
6.11 USD 0.01 (0.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NUTR ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.97 e ad un massimo di 6.28.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.97 6.28
Intervallo Annuale
3.40 6.28
- Chiusura Precedente
- 6.10
- Apertura
- 6.00
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Minimo
- 5.97
- Massimo
- 6.28
- Volume
- 952
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 31.12%
- Variazione Semestrale
- 70.67%
- Variazione Annuale
- 70.67%
21 settembre, domenica