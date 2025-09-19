KurseKategorien
Währungen / NOEM
Zurück zum Aktien

NOEM

10.20 USD 0.05 (0.49%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NOEM hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.20 bis zu einem Hoch von 10.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.20 10.20
Jahresspanne
9.78 10.78
Vorheriger Schlusskurs
10.15
Eröffnung
10.20
Bid
10.20
Ask
10.50
Tief
10.20
Hoch
10.20
Volumen
3
Tagesänderung
0.49%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
2.82%
Jahresänderung
3.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K