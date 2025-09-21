Valute / NOEM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NOEM
10.20 USD 0.05 (0.49%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NOEM ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.20 e ad un massimo di 10.20.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.20 10.20
Intervallo Annuale
9.78 10.78
- Chiusura Precedente
- 10.15
- Apertura
- 10.20
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Minimo
- 10.20
- Massimo
- 10.20
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 2.82%
- Variazione Annuale
- 3.55%
21 settembre, domenica