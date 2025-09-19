Währungen / NNVC
NNVC: NanoViricides Inc
1.45 USD 0.03 (2.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNVC hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die NanoViricides Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.42 1.48
Jahresspanne
0.94 1.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.42
- Eröffnung
- 1.45
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Tief
- 1.42
- Hoch
- 1.48
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- 3.57%
- 6-Monatsänderung
- 23.93%
- Jahresänderung
- -2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K