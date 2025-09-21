Valute / NNVC
NNVC: NanoViricides Inc
1.46 USD 0.04 (2.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NNVC ha avuto una variazione del 2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.42 e ad un massimo di 1.48.
Segui le dinamiche di NanoViricides Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.42 1.48
Intervallo Annuale
0.94 1.92
- Chiusura Precedente
- 1.42
- Apertura
- 1.45
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.42
- Massimo
- 1.48
- Volume
- 210
- Variazione giornaliera
- 2.82%
- Variazione Mensile
- 4.29%
- Variazione Semestrale
- 24.79%
- Variazione Annuale
- -1.35%
21 settembre, domenica