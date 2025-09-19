KurseKategorien
Währungen / NIXX
NIXX

1.73 USD 0.05 (2.98%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NIXX hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.67 bis zu einem Hoch von 1.73 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.67 1.73
Jahresspanne
1.35 8.50
Vorheriger Schlusskurs
1.68
Eröffnung
1.70
Bid
1.73
Ask
2.03
Tief
1.67
Hoch
1.73
Volumen
113
Tagesänderung
2.98%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
-4.95%
Jahresänderung
-42.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K