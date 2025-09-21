QuotazioniSezioni
Valute / NIXX
Tornare a Azioni

NIXX

1.68 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NIXX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.73.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.67 1.73
Intervallo Annuale
1.35 8.50
Chiusura Precedente
1.68
Apertura
1.70
Bid
1.68
Ask
1.98
Minimo
1.67
Massimo
1.73
Volume
191
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.75%
Variazione Semestrale
-7.69%
Variazione Annuale
-44.00%
21 settembre, domenica