Valute / NIXX
NIXX
1.68 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NIXX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.73.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.67 1.73
Intervallo Annuale
1.35 8.50
- Chiusura Precedente
- 1.68
- Apertura
- 1.70
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Minimo
- 1.67
- Massimo
- 1.73
- Volume
- 191
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -1.75%
- Variazione Semestrale
- -7.69%
- Variazione Annuale
- -44.00%
21 settembre, domenica