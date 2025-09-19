KurseKategorien
NITO: N2OFF Inc

0.15 USD 0.01 (6.25%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NITO hat sich für heute um -6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14 bis zu einem Hoch von 0.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die N2OFF Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.14 0.16
Jahresspanne
0.14 3.49
Vorheriger Schlusskurs
0.16
Eröffnung
0.16
Bid
0.15
Ask
0.45
Tief
0.14
Hoch
0.16
Volumen
1.369 K
Tagesänderung
-6.25%
Monatsänderung
-31.82%
6-Monatsänderung
-37.50%
Jahresänderung
-37.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K