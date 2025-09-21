Valute / NITO
NITO: N2OFF Inc
0.15 USD 0.01 (6.25%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NITO ha avuto una variazione del -6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.16.
Segui le dinamiche di N2OFF Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.14 0.16
Intervallo Annuale
0.14 3.49
- Chiusura Precedente
- 0.16
- Apertura
- 0.16
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Minimo
- 0.14
- Massimo
- 0.16
- Volume
- 1.657 K
- Variazione giornaliera
- -6.25%
- Variazione Mensile
- -31.82%
- Variazione Semestrale
- -37.50%
- Variazione Annuale
- -37.50%
21 settembre, domenica