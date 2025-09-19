Währungen / NCDL
NCDL: Nuveen Churchill Direct Lending Corp
15.04 USD 0.07 (0.47%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCDL hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.92 bis zu einem Hoch von 15.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Churchill Direct Lending Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.92 15.12
Jahresspanne
14.21 18.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.97
- Eröffnung
- 15.06
- Bid
- 15.04
- Ask
- 15.34
- Tief
- 14.92
- Hoch
- 15.12
- Volumen
- 253
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -5.41%
- 6-Monatsänderung
- -11.69%
- Jahresänderung
- -13.96%
