NCDL: Nuveen Churchill Direct Lending Corp

15.02 USD 0.02 (0.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NCDL ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.99 e ad un massimo di 15.10.

Segui le dinamiche di Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.99 15.10
Intervallo Annuale
14.21 18.01
Chiusura Precedente
15.04
Apertura
15.03
Bid
15.02
Ask
15.32
Minimo
14.99
Massimo
15.10
Volume
293
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
-5.53%
Variazione Semestrale
-11.80%
Variazione Annuale
-14.07%
20 settembre, sabato