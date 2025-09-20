Valute / NCDL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NCDL: Nuveen Churchill Direct Lending Corp
15.02 USD 0.02 (0.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCDL ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.99 e ad un massimo di 15.10.
Segui le dinamiche di Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
14.99 15.10
Intervallo Annuale
14.21 18.01
- Chiusura Precedente
- 15.04
- Apertura
- 15.03
- Bid
- 15.02
- Ask
- 15.32
- Minimo
- 14.99
- Massimo
- 15.10
- Volume
- 293
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- -5.53%
- Variazione Semestrale
- -11.80%
- Variazione Annuale
- -14.07%
20 settembre, sabato