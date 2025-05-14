Währungen / NAII
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NAII: Natural Alternatives International Inc
3.06 USD 0.19 (5.85%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAII hat sich für heute um -5.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.02 bis zu einem Hoch von 3.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Natural Alternatives International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.02 3.28
Jahresspanne
2.60 5.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.25
- Eröffnung
- 3.28
- Bid
- 3.06
- Ask
- 3.36
- Tief
- 3.02
- Hoch
- 3.28
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -5.85%
- Monatsänderung
- -15.70%
- 6-Monatsänderung
- -15.47%
- Jahresänderung
- -45.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K