NAII: Natural Alternatives International Inc

3.12 USD 0.13 (4.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NAII ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.02 e ad un massimo di 3.28.

Segui le dinamiche di Natural Alternatives International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.02 3.28
Intervallo Annuale
2.60 5.60
Chiusura Precedente
3.25
Apertura
3.28
Bid
3.12
Ask
3.42
Minimo
3.02
Massimo
3.28
Volume
20
Variazione giornaliera
-4.00%
Variazione Mensile
-14.05%
Variazione Semestrale
-13.81%
Variazione Annuale
-44.29%
21 settembre, domenica