NAII: Natural Alternatives International Inc
3.12 USD 0.13 (4.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAII ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.02 e ad un massimo di 3.28.
Segui le dinamiche di Natural Alternatives International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.02 3.28
Intervallo Annuale
2.60 5.60
- Chiusura Precedente
- 3.25
- Apertura
- 3.28
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Minimo
- 3.02
- Massimo
- 3.28
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- -14.05%
- Variazione Semestrale
- -13.81%
- Variazione Annuale
- -44.29%
21 settembre, domenica