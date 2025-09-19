Währungen / NAGE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NAGE
10.06 USD 0.08 (0.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAGE hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.05 bis zu einem Hoch von 10.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.05 10.21
Jahresspanne
5.35 14.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.14
- Eröffnung
- 10.20
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Tief
- 10.05
- Hoch
- 10.21
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 5.01%
- 6-Monatsänderung
- 48.16%
- Jahresänderung
- 27.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K