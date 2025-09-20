Valute / NAGE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NAGE
9.86 USD 0.28 (2.76%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAGE ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.85 e ad un massimo di 10.26.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.85 10.26
Intervallo Annuale
5.35 14.66
- Chiusura Precedente
- 10.14
- Apertura
- 10.20
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Minimo
- 9.85
- Massimo
- 10.26
- Volume
- 1.836 K
- Variazione giornaliera
- -2.76%
- Variazione Mensile
- 2.92%
- Variazione Semestrale
- 45.21%
- Variazione Annuale
- 24.97%
20 settembre, sabato