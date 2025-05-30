Währungen / MYSZ
MYSZ: My Size Inc
1.22 USD 0.05 (4.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYSZ hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.15 bis zu einem Hoch von 1.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die My Size Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.15 1.25
Jahresspanne
1.01 9.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.18
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Tief
- 1.15
- Hoch
- 1.25
- Volumen
- 249
- Tagesänderung
- 4.27%
- Monatsänderung
- 6.09%
- 6-Monatsänderung
- -23.27%
- Jahresänderung
- -28.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K