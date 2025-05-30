QuotazioniSezioni
Valute / MYSZ
Tornare a Azioni

MYSZ: My Size Inc

1.23 USD 0.06 (5.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYSZ ha avuto una variazione del 5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.25.

Segui le dinamiche di My Size Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYSZ News

Intervallo Giornaliero
1.15 1.25
Intervallo Annuale
1.01 9.40
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.18
Bid
1.23
Ask
1.53
Minimo
1.15
Massimo
1.25
Volume
298
Variazione giornaliera
5.13%
Variazione Mensile
6.96%
Variazione Semestrale
-22.64%
Variazione Annuale
-28.07%
21 settembre, domenica