Valute / MYSZ
MYSZ: My Size Inc
1.23 USD 0.06 (5.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYSZ ha avuto una variazione del 5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.25.
Segui le dinamiche di My Size Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.15 1.25
Intervallo Annuale
1.01 9.40
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.18
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Minimo
- 1.15
- Massimo
- 1.25
- Volume
- 298
- Variazione giornaliera
- 5.13%
- Variazione Mensile
- 6.96%
- Variazione Semestrale
- -22.64%
- Variazione Annuale
- -28.07%
21 settembre, domenica