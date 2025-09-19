Währungen / MWYN
MWYN
1.31 USD 0.09 (7.38%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MWYN hat sich für heute um 7.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.23 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.23 1.39
Jahresspanne
0.71 11.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.22
- Eröffnung
- 1.24
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Tief
- 1.23
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 403
- Tagesänderung
- 7.38%
- Monatsänderung
- 61.73%
- 6-Monatsänderung
- -69.68%
- Jahresänderung
- -72.25%
