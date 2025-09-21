Valute / MWYN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MWYN
1.31 USD 0.09 (7.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MWYN ha avuto una variazione del 7.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.23 1.39
Intervallo Annuale
0.71 11.20
- Chiusura Precedente
- 1.22
- Apertura
- 1.24
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Minimo
- 1.23
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 506
- Variazione giornaliera
- 7.38%
- Variazione Mensile
- 61.73%
- Variazione Semestrale
- -69.68%
- Variazione Annuale
- -72.25%
21 settembre, domenica