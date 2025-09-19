Währungen / MTEK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTEK: Maris-Tech Ltd
3.69 USD 0.31 (9.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTEK hat sich für heute um 9.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.35 bis zu einem Hoch von 3.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maris-Tech Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.35 3.75
Jahresspanne
1.64 6.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.38
- Eröffnung
- 3.51
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Tief
- 3.35
- Hoch
- 3.75
- Volumen
- 195
- Tagesänderung
- 9.17%
- Monatsänderung
- 26.80%
- 6-Monatsänderung
- 71.63%
- Jahresänderung
- 94.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K