MTEK: Maris-Tech Ltd
3.65 USD 0.27 (7.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTEK ha avuto una variazione del 7.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.35 e ad un massimo di 3.75.
Segui le dinamiche di Maris-Tech Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.35 3.75
Intervallo Annuale
1.64 6.47
- Chiusura Precedente
- 3.38
- Apertura
- 3.51
- Bid
- 3.65
- Ask
- 3.95
- Minimo
- 3.35
- Massimo
- 3.75
- Volume
- 255
- Variazione giornaliera
- 7.99%
- Variazione Mensile
- 25.43%
- Variazione Semestrale
- 69.77%
- Variazione Annuale
- 92.11%
21 settembre, domenica