MTC: MMTec Inc
0.85 USD 0.01 (1.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTC hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die MMTec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.85 0.86
Jahresspanne
0.76 6.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.86
- Eröffnung
- 0.86
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Tief
- 0.85
- Hoch
- 0.86
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- -8.60%
- 6-Monatsänderung
- 3.66%
- Jahresänderung
- -77.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K