Valute / MTC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MTC: MMTec Inc
0.85 USD 0.01 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTC ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.86.
Segui le dinamiche di MMTec Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.85 0.86
Intervallo Annuale
0.76 6.40
- Chiusura Precedente
- 0.86
- Apertura
- 0.86
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Minimo
- 0.85
- Massimo
- 0.86
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- -8.60%
- Variazione Semestrale
- 3.66%
- Variazione Annuale
- -77.86%
21 settembre, domenica