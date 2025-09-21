QuotazioniSezioni
MTC: MMTec Inc

0.85 USD 0.01 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTC ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.86.

Segui le dinamiche di MMTec Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.85 0.86
Intervallo Annuale
0.76 6.40
Chiusura Precedente
0.86
Apertura
0.86
Bid
0.85
Ask
1.15
Minimo
0.85
Massimo
0.86
Volume
49
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
-8.60%
Variazione Semestrale
3.66%
Variazione Annuale
-77.86%
21 settembre, domenica