Währungen / MSW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MSW
2.63 USD 0.15 (6.05%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSW hat sich für heute um 6.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.50 bis zu einem Hoch von 2.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.50 2.70
Jahresspanne
1.18 10.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.48
- Eröffnung
- 2.54
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Tief
- 2.50
- Hoch
- 2.70
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- 6.05%
- Monatsänderung
- 16.89%
- 6-Monatsänderung
- -26.33%
- Jahresänderung
- -54.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K