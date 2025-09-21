Valute / MSW
MSW
2.69 USD 0.21 (8.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSW ha avuto una variazione del 8.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.50 e ad un massimo di 2.70.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.50 2.70
Intervallo Annuale
1.18 10.56
- Chiusura Precedente
- 2.48
- Apertura
- 2.54
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Minimo
- 2.50
- Massimo
- 2.70
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- 8.47%
- Variazione Mensile
- 19.56%
- Variazione Semestrale
- -24.65%
- Variazione Annuale
- -53.05%
21 settembre, domenica