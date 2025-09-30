KurseKategorien
MS-PE: Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG

25.82 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PE hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.75 bis zu einem Hoch von 25.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PE heute?

Die Aktie von Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG (MS-PE) notiert heute bei 25.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.74 und das Handelsvolumen erreichte 102. Das Live-Chart von MS-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PE Dividenden?

Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG wird derzeit mit 25.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG (MS-PE) zum aktuellen Kurs von 25.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.82 oder 26.12 platziert, während 102 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG müssen die jährliche Spanne 25.13 - 25.82 und der aktuelle Kurs 25.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.18% und 1.53%, bevor sie Orders zu 25.82 oder 26.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PE) im vergangenen Jahr lag bei 25.82. Innerhalb von 25.13 - 25.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PE) im Laufe des Jahres betrug 25.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.82 und der Spanne 25.13 - 25.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PE statt?

Morgan Stanley DEPOSITARY SHARES REP 1/1000TH SHARES FIXED/FLTG hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.74 und 1.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.75 25.82
Jahresspanne
25.13 25.82
Vorheriger Schlusskurs
25.74
Eröffnung
25.77
Bid
25.82
Ask
26.12
Tief
25.75
Hoch
25.82
Volumen
102
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
1.18%
6-Monatsänderung
1.53%
Jahresänderung
1.53%
