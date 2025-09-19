Währungen / MRNO
MRNO
2.73 USD 0.10 (3.53%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRNO hat sich für heute um -3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.65 bis zu einem Hoch von 2.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.65 2.81
Jahresspanne
2.35 13.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.83
- Eröffnung
- 2.74
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Tief
- 2.65
- Hoch
- 2.81
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -3.53%
- Monatsänderung
- -49.26%
- 6-Monatsänderung
- -72.70%
- Jahresänderung
- -66.75%
