MRNO
2.83 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRNO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.99.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.65 2.99
Intervallo Annuale
2.35 13.00
- Chiusura Precedente
- 2.83
- Apertura
- 2.74
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Minimo
- 2.65
- Massimo
- 2.99
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -47.40%
- Variazione Semestrale
- -71.70%
- Variazione Annuale
- -65.53%
21 settembre, domenica