QuotazioniSezioni
Valute / MRNO
Tornare a Azioni

MRNO

2.83 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRNO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.99.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.65 2.99
Intervallo Annuale
2.35 13.00
Chiusura Precedente
2.83
Apertura
2.74
Bid
2.83
Ask
3.13
Minimo
2.65
Massimo
2.99
Volume
24
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-47.40%
Variazione Semestrale
-71.70%
Variazione Annuale
-65.53%
21 settembre, domenica