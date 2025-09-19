Währungen / MCRP
MCRP
1.42 USD 0.04 (2.74%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCRP hat sich für heute um -2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.42 1.52
Jahresspanne
1.30 5.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.47
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Tief
- 1.42
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -2.74%
- Monatsänderung
- -16.47%
- 6-Monatsänderung
- -51.86%
- Jahresänderung
- -63.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K