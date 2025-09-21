QuotazioniSezioni
Valute / MCRP
MCRP

1.39 USD 0.07 (4.79%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCRP ha avuto una variazione del -4.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.39 e ad un massimo di 1.52.

Intervallo Giornaliero
1.39 1.52
Intervallo Annuale
1.30 5.04
Chiusura Precedente
1.46
Apertura
1.47
Bid
1.39
Ask
1.69
Minimo
1.39
Massimo
1.52
Volume
44
Variazione giornaliera
-4.79%
Variazione Mensile
-18.24%
Variazione Semestrale
-52.88%
Variazione Annuale
-64.36%
21 settembre, domenica