MBX
9.99 USD 0.08 (0.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBX hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.67 bis zu einem Hoch von 10.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.67 10.22
Jahresspanne
4.81 26.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.07
- Eröffnung
- 10.15
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- Tief
- 9.67
- Hoch
- 10.22
- Volumen
- 300
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- -33.13%
- 6-Monatsänderung
- 29.57%
- Jahresänderung
- -61.56%
