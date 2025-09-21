QuotazioniSezioni
Valute / MBX
Tornare a Azioni

MBX

10.00 USD 0.07 (0.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBX ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.67 e ad un massimo di 10.28.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.67 10.28
Intervallo Annuale
4.81 26.15
Chiusura Precedente
10.07
Apertura
10.01
Bid
10.00
Ask
10.30
Minimo
9.67
Massimo
10.28
Volume
1.058 K
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
-33.07%
Variazione Semestrale
29.70%
Variazione Annuale
-61.52%
21 settembre, domenica