MBX
10.00 USD 0.07 (0.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBX ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.67 e ad un massimo di 10.28.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.67 10.28
Intervallo Annuale
4.81 26.15
- Chiusura Precedente
- 10.07
- Apertura
- 10.01
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Minimo
- 9.67
- Massimo
- 10.28
- Volume
- 1.058 K
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- -33.07%
- Variazione Semestrale
- 29.70%
- Variazione Annuale
- -61.52%
21 settembre, domenica