KurseKategorien
Währungen / MAZE
Zurück zum Aktien

MAZE

23.48 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAZE hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.01 bis zu einem Hoch von 24.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.01 24.68
Jahresspanne
6.72 25.50
Vorheriger Schlusskurs
23.50
Eröffnung
23.64
Bid
23.48
Ask
23.78
Tief
23.01
Hoch
24.68
Volumen
1.135 K
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
60.38%
6-Monatsänderung
118.01%
Jahresänderung
45.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K