CotationsSections
Devises / MAZE
Retour à Actions

MAZE

22.94 USD 0.54 (2.30%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MAZE a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.50 et à un maximum de 24.32.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
22.50 24.32
Range Annuel
6.72 25.50
Clôture Précédente
23.48
Ouverture
23.65
Bid
22.94
Ask
23.24
Plus Bas
22.50
Plus Haut
24.32
Volume
1.434 K
Changement quotidien
-2.30%
Changement Mensuel
56.69%
Changement à 6 Mois
113.00%
Changement Annuel
42.31%
20 septembre, samedi