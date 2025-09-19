KurseKategorien
Währungen / MAGN
Zurück zum Aktien

MAGN

11.25 USD 0.20 (1.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAGN hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.16 bis zu einem Hoch von 11.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.16 11.47
Jahresspanne
10.83 23.19
Vorheriger Schlusskurs
11.45
Eröffnung
11.41
Bid
11.25
Ask
11.55
Tief
11.16
Hoch
11.47
Volumen
202
Tagesänderung
-1.75%
Monatsänderung
-8.01%
6-Monatsänderung
-38.19%
Jahresänderung
-46.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K