QuotazioniSezioni
Valute / MAGN
Tornare a Azioni

MAGN

11.15 USD 0.30 (2.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAGN ha avuto una variazione del -2.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.47.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
11.15 11.47
Intervallo Annuale
10.83 23.19
Chiusura Precedente
11.45
Apertura
11.41
Bid
11.15
Ask
11.45
Minimo
11.15
Massimo
11.47
Volume
1.094 K
Variazione giornaliera
-2.62%
Variazione Mensile
-8.83%
Variazione Semestrale
-38.74%
Variazione Annuale
-46.88%
20 settembre, sabato