0.85 USD 0.06 (7.59%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LSB hat sich für heute um 7.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.79 bis zu einem Hoch von 0.85 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.79 0.85
Jahresspanne
0.70 5.70
Vorheriger Schlusskurs
0.79
Eröffnung
0.79
Bid
0.85
Ask
1.15
Tief
0.79
Hoch
0.85
Volumen
46
Tagesänderung
7.59%
Monatsänderung
1.19%
6-Monatsänderung
-66.00%
Jahresänderung
-82.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K