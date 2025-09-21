QuotazioniSezioni
Valute / LSB
Tornare a Azioni

LSB

0.63 USD 0.16 (20.25%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LSB ha avuto una variazione del -20.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.57 e ad un massimo di 0.85.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.57 0.85
Intervallo Annuale
0.57 5.70
Chiusura Precedente
0.79
Apertura
0.79
Bid
0.63
Ask
0.93
Minimo
0.57
Massimo
0.85
Volume
1.026 K
Variazione giornaliera
-20.25%
Variazione Mensile
-25.00%
Variazione Semestrale
-74.80%
Variazione Annuale
-86.85%
21 settembre, domenica