LPA

6.14 USD 0.13 (2.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LPA hat sich für heute um -2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.14 bis zu einem Hoch von 6.21 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
6.14 6.21
Jahresspanne
5.72 15.85
Vorheriger Schlusskurs
6.27
Eröffnung
6.21
Bid
6.14
Ask
6.44
Tief
6.14
Hoch
6.21
Volumen
2
Tagesänderung
-2.07%
Monatsänderung
-2.69%
6-Monatsänderung
-30.31%
Jahresänderung
-35.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K