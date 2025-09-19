Währungen / LPA
LPA
6.14 USD 0.13 (2.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPA hat sich für heute um -2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.14 bis zu einem Hoch von 6.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.14 6.21
Jahresspanne
5.72 15.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.27
- Eröffnung
- 6.21
- Bid
- 6.14
- Ask
- 6.44
- Tief
- 6.14
- Hoch
- 6.21
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -2.07%
- Monatsänderung
- -2.69%
- 6-Monatsänderung
- -30.31%
- Jahresänderung
- -35.84%
