LPA
6.14 USD 0.13 (2.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPA ha avuto una variazione del -2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.13 e ad un massimo di 6.30.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.13 6.30
Intervallo Annuale
5.72 15.85
- Chiusura Precedente
- 6.27
- Apertura
- 6.30
- Bid
- 6.14
- Ask
- 6.44
- Minimo
- 6.13
- Massimo
- 6.30
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -2.07%
- Variazione Mensile
- -2.69%
- Variazione Semestrale
- -30.31%
- Variazione Annuale
- -35.84%
21 settembre, domenica